Черчесов о сезоне РПЛ: «Шаг назад для “Зенита” сделан, нужно делать шаг вперед. Выигрывать по заказу нельзя, есть и соперники. У “Спартака” похожая ситуация»

Как оценю сезон «Зенита»? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже «Легию» принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг обратно вперед.