Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Черчесов о сезоне РПЛ: «Шаг назад для “Зенита” сделан, нужно делать шаг вперед. Выигрывать по заказу нельзя, есть и соперники. У “Спартака” похожая ситуация»

Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», прервавший серию из 6 подряд побед «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в год столетия.

«Спартак» занял 4-е место.

"Как оценю сезон? Сложно сравнивать его с другими, он был похож на предыдущий. И тогда, и сейчас все решалось в последнем туре. Боролись все те же команды. Нормально, что некоторые матчи могут быть недостаточно зрелищными. Такое бывает и в топ-5 лиг — это обычный процесс.

К сожалению, нет возможности объективно сравнить наши команды с европейскими. Хотелось бы это сделать, чтобы понять, над чем стоит работать. Зато могу отдать должное в том, что касается интриги. Она в этом сезоне точно была.

Как оценю сезон «Зенита»? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже «Легию» принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг обратно вперед.

Я сам публично говорил, что «Спартак» — мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на «Зенит». «Спартак» тоже не может выигрывать по желанию.

Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат «Спартака» понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию", — сказал бывший тренер красно-белых и сборной России.