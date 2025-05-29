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Коул о Палмере в финале ЛК: «Абсолютный гений, он позволил победе случиться. В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то же, что он»

«Челси» обыграл «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира. Во втором тайме полузащитник лондонцев отдал 2 результативные передачи: на Энцо Фернандеса и Николаса Джексона.

Источник: Спортс"

"Коул Палмер — абсолютный гений. Сегодня вечером он прибрал игру к рукам и позволил победе случиться.

В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то, что делает он. Замечательный игрок«, — заявил экс-полузащитник “Челси”.