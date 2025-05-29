1:4 «Бетиса» — самое крупное поражение испанского клуба от иностранной команды в финале еврокубков за 31 год. В 1994-м «Барса» проиграла 0:4 «Милану» в ЛЧ

Это самое крупное поражение испанского клуба против иностранной команды в финале еврокубков за более чем 30 лет.
Предыдущий антирекорд принадлежал «Барселоне», проигравшей «Милану» со счетом 0:4 в финале Лиги чемпионов 18 мая 1994 года.
Команда тренера Мануэля Пеллегрини уступила «Челси» со счетом 1:4 в финале Лиги конференций.
Это самое крупное поражение испанского клуба против иностранной команды в финале еврокубков за более чем 30 лет.
Предыдущий антирекорд принадлежал «Барселоне», проигравшей «Милану» со счетом 0:4 в финале Лиги чемпионов 18 мая 1994 года.