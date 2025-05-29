Джеймс о победе в Лиге конференций: «Прекрасное чувство, мы должны были выиграть турнир. Финал поначалу складывался не в нашу пользу, но мы втянулись по ходу игры»

«Конечно, неприятно осознавать, что ты не выходишь в стартовом составе на финал. Я хочу играть в каждом матче, но это было решение тренера. Как только он принял решение, я должен был принять его и быть готовым выйти на поле, когда в этом возникнет необходимость».