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Джеймс о победе в Лиге конференций: «Прекрасное чувство, мы должны были выиграть турнир. Финал поначалу складывался не в нашу пользу, но мы втянулись по ходу игры»

«Челси» завоевал трофей, победив «Бетис» в финале турнира — 4:1.

Источник: Спортс"

«Это прекрасное чувство. По ходу игры мы втянулись и, к счастью, забили четыре гола во втором тайме. Попав в этот турнир, мы должны были выиграть его. В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов».

О том, что не вышел в стартовом составе.

«Конечно, неприятно осознавать, что ты не выходишь в стартовом составе на финал. Я хочу играть в каждом матче, но это было решение тренера. Как только он принял решение, я должен был принять его и быть готовым выйти на поле, когда в этом возникнет необходимость».

О том, что он сказал партнерам в перерыве.

«Мне казалось, что в первом тайме мы играли не очень хорошо. Поначалу игра складывалась не в нашу пользу, и, похоже, это давило на нас. Во втором тайме нам нужна была реакция, и мы ее продемонстрировали», — сказал капитан «Челси».