Руибаль о поражении в финале Лиги конференций: «Больно за болельщиков, они тащили нас на своих плечах. “Бетис” провел охеренный сезон — нужно продолжать в том же духе»

«Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше — больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе».
О первом тайме.
«Да, мы были лучше». Первый тайм показал, что мы делали на протяжении всего сезона".
О выходе в финал еврокубка.
«Я знаю, чего это стоит. Мы прошли через многое, у нас были сложные отрезки пути. Но мы верим в себя и будем двигаться дальше», — сказал полузащитник «Бетиса».