Иско о поражении в финале Лиги конференций: «Больно. “Челси” полностью переиграл нас во 2-м тайме, футбол не прощает ошибок. Уверен, что “Бетис” вернет долг фанатам»

«Спасибо им. Нам очень жаль, что мы не смогли подарить им этот титул. Мы будем продолжать пытаться. То, что дает нам эта фанаты, невероятно. Это топливо для нас. Мы в долгу перед ними, и я уверен, что мы вернем им его в будущем», — сказал полузащитник «Бетиса».