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Иско о поражении в финале Лиги конференций: «Больно. “Челси” полностью переиграл нас во 2-м тайме, футбол не прощает ошибок. Уверен, что “Бетис” вернет долг фанатам»

«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в решающем матче турнира.

Источник: Спортс"

"Больно. Очень тяжелый результат после того, что мы увидели в первом тайме. Футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе. Мы не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого.

Мы опустились слишком глубоко. «Челси» — команда с игроками очень хорошего уровня, обладающая множеством вариантов в составе. Они перевернули ход игры, но счет слишком крупный".

О болельщиках.

«Спасибо им. Нам очень жаль, что мы не смогли подарить им этот титул. Мы будем продолжать пытаться. То, что дает нам эта фанаты, невероятно. Это топливо для нас. Мы в долгу перед ними, и я уверен, что мы вернем им его в будущем», — сказал полузащитник «Бетиса».