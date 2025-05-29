Пеллегрини о поражении в ЛК: «Для “Бетиса” выход в финал и квалификация в еврокубки уже подвиг. Мы отлично сыграли в 1-м тайме, нам навредили травмы — “Челси” очень силе

«Можем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для “Бетиса” квалификация в еврокубки и выход в финал уже настоящий подвиг. Сейчас мы не можем думать о финале Лиги Европы. У нас был действительно хороший сезон — к сожалению, мы не смогли выиграть этот титул, но завтра мы начнем работать над командой для следующего сезона».