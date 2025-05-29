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Пеллегрини о поражении в ЛК: «Для “Бетиса” выход в финал и квалификация в еврокубки уже подвиг. Мы отлично сыграли в 1-м тайме, нам навредили травмы — “Челси” очень силе

«Бетис» уступил лондонцам (1:4) в финальном матче турнира, ведя в счете до 65-й минуты игры.

Источник: Спортс"

О том, что произошло во втором тайме.

«Мы отлично сыграли в первом тайме. Мы забили гол, у нас было еще несколько явных моментов, но во втором тайме на нас повлияли травмы, например, Абде, и мы больше не могли навредить “Челси”, они начали вредить нам.

Во втором тайме они были лучше и забили голы, которые принесли им победу в финале. Сезон, в котором мы квалифицировались в еврокубки и вышли в финал, — это шаг вперед, и я уверен, что болельщики с этим согласятся".

О поддержке со стороны фанатов.

"Болельщики были невероятны, во время игры и даже после. То, что мы не смогли подарить им этот титул, ранит нас больше всего.

Мы прошли отбор в еврокубки на следующий сезон, но должен сказать, что травмы сегодня действительно создали нам проблемы. Против такой сильной команды, как «Челси», это всегда будет вредить".

О следующем сезоне.

«Можем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для “Бетиса” квалификация в еврокубки и выход в финал уже настоящий подвиг. Сейчас мы не можем думать о финале Лиги Европы. У нас был действительно хороший сезон — к сожалению, мы не смогли выиграть этот титул, но завтра мы начнем работать над командой для следующего сезона».

О том, как себя чувствуют игроки.

«Они опустошены. Мы не смогли сохранить то, что сделали в первом тайме. Мы создавали им проблемы через Абде, но он подвернул ногу, и нам пришлось его заменить. Тем не менее, мы должны гордиться тем, как мы играли, а остальное — специфика футбола», — заявил главный тренер «Бетиса».