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Точилин про «Динамо»: «Карпин поможет взять первый трофей за 30 лет. Клуб уверенно будет претендовать на высокие места»

«Считаю, что с приходом Карпина “Динамо” уверенно будет претендовать на высокие места, а болельщики будут только рады такому раскладу.

Источник: Спортс"

Думаю, что Валерий Георгиевич поможет клубу наконец-то взять первый трофей за 30 лет. По крайней мере, я очень надеюсь на это«, — сказал бывший защитник “Динамо”.

Карпин и «Динамо» — все близко. Будет совмещать до снятия бана со сборной.