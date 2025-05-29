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«Реал» сохраняет надежду на трансфер Виртца. Мадридцы надеются на помощь Алонсо

По данным Marca, мадридцы не теряют надежду на то, что трансфер полузащитника «Байера» удастся совершить. В клубе понимают, что «Ливерпуль» находится в более выгодном положении, однако верят, что шанс еще есть.

Источник: Спортс"

«Реал» рассчитывает, что привлечь Виртца поможет назначение Хаби Алонсо главным тренером.

В этом сезоне Флориан провел 31 матч в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.