«Реал» сохраняет надежду на трансфер Виртца. Мадридцы надеются на помощь Алонсо

«Реал» рассчитывает, что привлечь Виртца поможет назначение Хаби Алонсо главным тренером.
В этом сезоне Флориан провел 31 матч в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
По данным Marca, мадридцы не теряют надежду на то, что трансфер полузащитника «Байера» удастся совершить. В клубе понимают, что «Ливерпуль» находится в более выгодном положении, однако верят, что шанс еще есть.
«Реал» рассчитывает, что привлечь Виртца поможет назначение Хаби Алонсо главным тренером.
В этом сезоне Флориан провел 31 матч в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.