«Севилья» поздравила Мареску с победой в Лиге конференций. Президент «Бетиса» ответил: «Я тоже поздравляю “Севилью” с тем, что она осталась в Ла Лиге»

После матча «Севилья» опубликовала такой пост: «Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера». Итальянец играл за «Севилью» с 2005 по 2009 год. Следует отметить, что «Бетис» базируется в том же городе.