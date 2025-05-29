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«Севилья» поздравила Мареску с победой в Лиге конференций. Президент «Бетиса» ответил: «Я тоже поздравляю “Севилью” с тем, что она осталась в Ла Лиге»

«Челси» под руководством итальянского специалиста стал победителем Лиги конференций, победив «Бетис» в финале турнира со счетом 4:1.

Источник: Спортс"

После матча «Севилья» опубликовала такой пост: «Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера». Итальянец играл за «Севилью» с 2005 по 2009 год. Следует отметить, что «Бетис» базируется в том же городе.

Президент «Бетиса» отреагировал на публикацию «Севильи».

«Я тоже поздравляю “Севилью” с тем, что она осталась в Ла Лиге в этом году», — сказал Анхель Аро.

«Севилья» заняла 17-е место в турнирной таблице по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании, набрав 41 очко.