Палмер о том, что засунул в шорты приз игроку финала ЛК: «У меня нет карманов»

— Гм, интересный способ для хранения приза…
— У меня нет карманов, поэтому положил его туда, — сказал Палмер, вызвав смех у репортерши.
Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса.
Хавбек «Челси» ответил на этот вопрос во время интервью после матча с «Бетисом» (4:1), в котором он сделал две голевые передачи.
— Гм, интересный способ для хранения приза…
— У меня нет карманов, поэтому положил его туда, — сказал Палмер, вызвав смех у репортерши.
Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций. Коул сделал два голевых паса.