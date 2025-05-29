Червиченко о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ: «Такого бардака давно не было. Я бы назначил стыки между вылетевшими “Оренбургом” и “Факелом”

"Такого бардака в организации и проведении соревнований в нашем футболе давно не было. Хотя у нас всякое бывало, но тут доблестные руководители переплюнули сами себя. Даже не хочется говорить совершенно очевидные банальности вроде того, что регламент надо четко прописывать заранее, думать, каким клубам даешь лицензии, есть ли у них финансовые гарантии и чем они подкреплены.