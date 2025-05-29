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«Аль-Наср» планирует сегодня объявить об уходе Роналду. 40-летний форвард может сыграть на клубном ЧМ (Marca)

По информации Marca, сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажет о предстоящих изменениях.

Источник: Спортс"

Отмечается, что 40-летний форвард, вероятно, сыграет на клубном чемпионате мира, но за какую команду — пока неизвестно.

У Роналду есть обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хилаль».

Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится с 2 по 10 июня.

Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года и не выиграл с клубом ни одного трофея.

Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato).