Бензема признан лучшим игроком саудовской лиги, Блан — лучшим тренером сезона. Роналду стал лучшим бомбардиром 2-й сезон подряд

На церемонии церемонию вручения наград Saudi Pro League Season Awards капитан клуба Карим Бензема был назван игроком сезона, а тренирующий команду Лоран Блан получил награду как лучший тренер.
Бензема забил 21 гол и отдал 9 результативных передач за сезон. 30 голевых действий француза стали самым высоким показателем в лиге, наряду с Салемом Аль-Досари из «Аль-Хилаля», получившим награду лучшего игрока из Саудовской Аравии.
Блан привел «Аль-Иттихад» к титулу в своем дебютном сезоне в чемпионате. Француз стал девятым тренером, сделавшим это в первом сезоне. Это его первый титул в высшем дивизионе за пределами Франции.
Кроме того, Криштиану Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром лиги. Капитан «Аль-Насра» забил 25 голов и опередил Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» на 2 мяча. Теперь на счету португальца 74 гола в 77 матчах саудовской лиги, он занимает 9-е место в общем зачете бомбардиров за всю историю соревнования.