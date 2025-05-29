Бензема признан лучшим игроком саудовской лиги, Блан — лучшим тренером сезона. Роналду стал лучшим бомбардиром 2-й сезон подряд

Кроме того, Криштиану Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром лиги. Капитан «Аль-Насра» забил 25 голов и опередил Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» на 2 мяча. Теперь на счету португальца 74 гола в 77 матчах саудовской лиги, он занимает 9-е место в общем зачете бомбардиров за всю историю соревнования.