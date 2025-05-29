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Пасторе о Месси в «ПСЖ»: «Не считаю это провалом, скорее наоборот. Лионель заставлял весь мир говорить о себе и о клубе»

Месси выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 год.

Источник: Спортс"

«О провале больше говорят в СМИ. Не думаю, что так считают люди в клубе или болельщики. В Париже Лионель продемонстрировал невероятную статистику. У клуба была возможность приобрести лучшего игрока в мире. Я не считаю это неудачей, скорее наоборот. Лига 1 и Франция были рады его приходу. Лионель, со своей стороны, впервые играл вне своего “дома” [»Барселоны"], если можно так выразиться.

Очевидно, все пошло не так, как он рассчитывал, потому что он всегда был победителем, и у него не было возможности выиграть Лигу чемпионов, а это было его целью каждый год. В этом смысле, если вы спросите его, он скажет, что это был провал с точки зрения его амбиций. Но в остальном ему нужны были перемены.

Он не смог остаться в «Барсе» и нашел клуб, который предложил ему желаемые условия. Это был опыт, но я не рассматриваю его как неудачу. Он проводил отличные матчи, заставляя людей по всему миру говорить о нем и о «ПСЖ», и нашел хорошее место для подготовки к чемпионату мира, который он выиграл«, — сказал экс-полузащитник “ПСЖ”.