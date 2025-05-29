Пасторе о Месси в «ПСЖ»: «Не считаю это провалом, скорее наоборот. Лионель заставлял весь мир говорить о себе и о клубе»

Очевидно, все пошло не так, как он рассчитывал, потому что он всегда был победителем, и у него не было возможности выиграть Лигу чемпионов, а это было его целью каждый год. В этом смысле, если вы спросите его, он скажет, что это был провал с точки зрения его амбиций. Но в остальном ему нужны были перемены.