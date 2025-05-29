Рафинья: «Меня приглашали топ-клубы АПЛ, делали крупные предложения, но я хотел играть в “Барсе”. Всегда мечтал вписать свое имя в историю клуба»

Я слежу за «Барсой» с детства, я всегда наблюдал за их игрой, я помню Роналдиньо, Неймара, историю, титулы, атмосферу и болельщиков. Я всегда хотел быть здесь и вписать свое имя в историю клуба. Я уже бывал в этом городе и на стадионе раньше, и [играть за «Барселону»] было моим желанием, — сказал вингер «Барселоны».