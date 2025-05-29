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Рафинья: «Меня приглашали топ-клубы АПЛ, делали крупные предложения, но я хотел играть в “Барсе”. Всегда мечтал вписать свое имя в историю клуба»

— Еще до перехода в «Барсу» вы каждое лето получали значительные предложения из АПЛ и Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

— Да. Это доказывает, что у меня нет недостатка уровня. Игрока, который недостаточно хорош, не приглашали бы большие клубы из Премьер-лиги, а другие топ-клубы делали мне крупные предложения. Но я хотел быть здесь.

Я слежу за «Барсой» с детства, я всегда наблюдал за их игрой, я помню Роналдиньо, Неймара, историю, титулы, атмосферу и болельщиков. Я всегда хотел быть здесь и вписать свое имя в историю клуба. Я уже бывал в этом городе и на стадионе раньше, и [играть за «Барселону»] было моим желанием, — сказал вингер «Барселоны».