ФИФА начала расследование обстоятельств назначения Анчелотти в сборную Бразилии. Представитель тренера действовал без лицензии агента

«Похоже, что господин Диего Фернандес, в настоящее время не имеющий агентской лицензии, оказывал услуги футбольного агента Федерации футбола Бразилии и тренеру Карло Анчелотти при его переходе из мадридского “Реала” в сборную Бразилии», — говорится в письме.