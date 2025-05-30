ФИФА начала расследование обстоятельств назначения Анчелотти в сборную Бразилии. Представитель тренера действовал без лицензии агента

Международная федерация футбола считает, что в процессе заключения контракта могли быть нарушены правила деятельности футбольных агентов.
Сообщалось, что представитель итальянского тренера Диего Фернандес получит комиссию, размер которой составляет 1,2 миллиона евро.
«Похоже, что господин Диего Фернандес, в настоящее время не имеющий агентской лицензии, оказывал услуги футбольного агента Федерации футбола Бразилии и тренеру Карло Анчелотти при его переходе из мадридского “Реала” в сборную Бразилии», — говорится в письме.
ФИФА запросила у CBF (Федерации футбола Бразилии) полную документацию переговоров и платежей, в которых участвовал Фернандес, все подписанные его именем документы и краткое изложение позиции федерации по данному вопросу.
«CBF сообщает, что условия, связанные с переговорами о найме Карло Анчелотти, содержат положения о конфиденциальности и были разработаны бывшим руководством организации. Текущая администрация проводит внутреннюю проверку ситуации», — говорится в ответном заявлении федерации.
Сам Фернандес сообщил, что выступал в сделке в качестве консультанта.
"Поскольку переговоры проходили в сжатые сроки, это было несовместимо с процессом регистрации в качестве футбольного агента в ФИФА.
Диего планирует подать заявку на регистрацию, чтобы после завершения этого процесса получить справедливую стоимость за посредничество", — говорится в заявлении, сделанном стороной представителя Анчелотти.
Суд отстранил президента CBF от должности — через три дня после назначения Анчелотти тренером Бразилии. Его подозревают в подделке подписи в ходе прошлых выборов.