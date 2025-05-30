Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом, над ним вся страна смеялась. Если приходить туда, то надо хоть что-то делать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась»

Закона о допинге нет, ничего не решается. Видели, чтобы интересы регионов отстаивались? Там нечего делать ни одному спортсмену. Надо создавать комитет по развитию детского спорта, развитию спорта высших достижений. Да, они были олимпийцами, прекрасными спортсменами, но я не вижу, что они вносят новшества, что-то решают, а это нужно, чтобы быть в серьезной политике.