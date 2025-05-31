Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем — 3-й, Мактоминей — 5-й, Барко — 17-й, Сперцян — 27-й, Батраков — 42-й

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.