Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем — 3-й, Мактоминей — 5-й, Барко — 17-й, Сперцян — 27-й, Батраков — 42-й

В десятку атакующих полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Флориан Виртц («Байер»), значение индекса — 93,6.
2. Коул Палмер («Челси») — 92,4.
3. Джуд Беллингем («Реал») — 90.
4. Джамал Мусиала («Бавария») — 89,6.
5. Скотт Мактоминей («Наполи») — 88,1.
6−7. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») — 87,3.
6−7. Франсишку Тринкау («Спортинг») — 87,3.
8. Миккель Дамсгор («Брентфорд») — 87,2.
9. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — 87.
10. Адемола Лукман («Аталанта») — 86,7.
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко (82,3) попал на 17-ю строчку, Эдуард Сперцян из «Краснодара» (80,4) — на 27-ю, Алексей Батраков из «Локомотива» (77,8) — на 42-ю.