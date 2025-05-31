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Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем — 3-й, Мактоминей — 5-й, Барко — 17-й, Сперцян — 27-й, Батраков — 42-й

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.

Источник: Спортс"

В десятку атакующих полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Флориан Виртц («Байер»), значение индекса — 93,6.

2. Коул Палмер («Челси») — 92,4.

3. Джуд Беллингем («Реал») — 90.

4. Джамал Мусиала («Бавария») — 89,6.

5. Скотт Мактоминей («Наполи») — 88,1.

6−7. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») — 87,3.

6−7. Франсишку Тринкау («Спортинг») — 87,3.

8. Миккель Дамсгор («Брентфорд») — 87,2.

9. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — 87.

10. Адемола Лукман («Аталанта») — 86,7.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко (82,3) попал на 17-ю строчку, Эдуард Сперцян из «Краснодара» (80,4) — на 27-ю, Алексей Батраков из «Локомотива» (77,8) — на 42-ю.