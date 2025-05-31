Александр Мостовой: «150 млн населения, а в Европе играет 3 человека, и то — 2 в запасе. Есть страны с 5−7 млн, а у них человек 50 в топ-чемпионатах. Но “нас и здесь

Другое дело, попасть в состав ведущих клубов Европы непросто, потому что там конкуренция приличная. Там будешь плохо играть — тебя и на скамеечку посадят, и продадут, и отдадут. А так — ребята есть, хорошие ребята, перспективные.
Но, опять же, вы посмотрите на установившуюся в последнее время тенденцию. Никто туда не стремится.
Наша страна со 150-миллионным населением, а в Европе играет 3 человека. И то, из них двое, по-моему, в запасе сидят.
Есть страны с численностью населения 5−7 миллионов, а у них человек 50 играет в топовых чемпионатах.
Вопрос в том, что российским футболистам нет смысла куда-либо стремиться. Нас и здесь неплохо кормят, как говорится в мультфильме«, — сказал бывший полузащитник “Сельты”.