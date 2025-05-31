Генсек РФС о том, могут ли помочь «Химкам» избежать ликвидации: «Собирать всем миром — не наша функция. Нельзя отправить деньги, причитающиеся другим клубам или детским школам»

— Собирать деньги всем миром — это не наша функция. Нельзя взять деньги, которые причитаются другим клубам или детским школам, и отправить их в «Химки». Ситуация неправильная, у нее есть последствия. Есть и уголовные последствия. Чтобы ни у кого иллюзий не было, те обязательства и их нереализация, это статья уголовного кодекса. И их лучше выплатить.