Генсек РФС о том, могут ли помочь «Химкам» избежать ликвидации: «Собирать всем миром — не наша функция. Нельзя отправить деньги, причитающиеся другим клубам или детским школам»

— Собирать деньги всем миром — это не наша функция. Нельзя взять деньги, которые причитаются другим клубам или детским школам, и отправить их в «Химки». Ситуация неправильная, у нее есть последствия. Есть и уголовные последствия. Чтобы ни у кого иллюзий не было, те обязательства и их нереализация, это статья уголовного кодекса. И их лучше выплатить.
Есть и запрет на создание клуба с таким же названием. Либо этими же учредителями, но другого клуба. Это действует 4 года. Есть санкции со стороны РФС. Оно не спасет ребят, которые останутся без зарплаты. Норма призвана предотвращать появление повторных историй. Скидываться всем миром — не наша функция, — сказал генсек РФС Максим Митрофанов.