Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ — 3,8 млрд рублей

Согласно представленным документам, лучшие показатели по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков» — у принадлежащей Сергею Галицкому команды. «Быки» остались в плюсе на 770 111 000 рублей. С прибылью работу на рынке закончил также «Пари НН» (98 806 000).