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Педри больше всех среди опорников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Киммих — 2-й, Джака — 3-й, Вальверде — 4-й, Энцо — 5-й, Вендел — 47-й

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» прошедшего сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, игра в обороне, распасовка, обводка, создание и реализация моментов.

Источник: Спортс"

В десятку опорных полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Педри («Барселона»), значение индекса — 98,7.

2. Йозуа Киммих («Бавария») — 96,2.

3. Гранит Джака («Байер») — 94,1.

4. Федерико Вальверде («Реал») — 92,0.

5. Энцо Фернандес («Челси») — 90,6.

6. Мартен де Рон («Аталанта») — 90,3.

7. Юри Тилеманс («Астон Вилла») — 90,1.

8. Мануэль Локателли («Ювентус») — 88,5.

9. Эдерсон («Аталанта») — 88,3.

10. Маттео Гендузи («Лацио») — 88,1.

Полузащитник «Зенита» Вендел (77,0) занял 47-ю строчку.