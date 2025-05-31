Педри больше всех среди опорников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Киммих — 2-й, Джака — 3-й, Вальверде — 4-й, Энцо — 5-й, Вендел — 47-й

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» прошедшего сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, игра в обороне, распасовка, обводка, создание и реализация моментов.