Педри больше всех среди опорников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Киммих — 2-й, Джака — 3-й, Вальверде — 4-й, Энцо — 5-й, Вендел — 47-й

В десятку опорных полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Педри («Барселона»), значение индекса — 98,7.
2. Йозуа Киммих («Бавария») — 96,2.
3. Гранит Джака («Байер») — 94,1.
4. Федерико Вальверде («Реал») — 92,0.
5. Энцо Фернандес («Челси») — 90,6.
6. Мартен де Рон («Аталанта») — 90,3.
7. Юри Тилеманс («Астон Вилла») — 90,1.
8. Мануэль Локателли («Ювентус») — 88,5.
9. Эдерсон («Аталанта») — 88,3.
10. Маттео Гендузи («Лацио») — 88,1.
Полузащитник «Зенита» Вендел (77,0) занял 47-ю строчку.