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Петров о проблемах «Краснодара» с логистикой: «Питание и сон плюс восстановление на базе у нас одно из лучших. Результат сами видите»

— Вы самый возрастной игрок чемпионского «Краснодара», не считая Смолова и Дюпина, выступаете на очень энергозатратной позиции крайнего защитника, но при этом в свои 34 года почти полностью отыграли в основе победный сезон при всех сложностях с логистикой.

Источник: Спортс"

— Вы самый возрастной игрок чемпионского «Краснодара», не считая Смолова и Дюпина, выступаете на очень энергозатратной позиции крайнего защитника, но при этом в свои 34 года почти полностью отыграли в основе победный сезон при всех сложностях с логистикой. Как выдержали все это?

— Да нормально все. Питание и сон плюс восстановление на базе у нас одно из лучших (улыбается). Так что результат сами видите, — сказал защитник «Краснодара».

Петров и «Краснодар» продлили контракт до 2026 года: «Будем бить новые рекорды вместе??».