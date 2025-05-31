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Дзюба хотел бы быть тренером: «Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик. Хотелось бы пошуметь — в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе»

— Что будет после завершения карьеры?

Источник: Спортс"

— Есть два варианта. Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают, есть возможность, но надо учиться.

Второй вариант: хотел бы попробовать роль тренера. Это другая сторона футбола, но думаю, что я смогу завоевывать сердца своих футболистов и быть оратором.

Я буду строгим тренером, но у меня будет много выходных. Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик.

Хотелось бы профессионально пошуметь — в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе. Мне это нравится, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.