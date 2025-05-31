Карпин об отношениях с Дзюбой и Глушенковым: «А где был конфликт? У кого? Точно не у меня. Что вообще значит “конфликт”? Мне по барабану, нравлюсь я или нет»

Это нормально, в футбольной команде — тем более. Потому что одновременно могут играть только 11 игроков. И я, как тренер, все время вынужден принимать непопулярные для кого-то решения. И получается, что не поставил в состав — конфликт. Не вызвал в сборную — конфликт. А у кого конфликт? Точно не у меня, — сказал главный тренер сборной России.