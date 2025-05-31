Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.55
П2
3.55
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13

Карпин об отношениях с Дзюбой и Глушенковым: «А где был конфликт? У кого? Точно не у меня. Что вообще значит “конфликт”? Мне по барабану, нравлюсь я или нет»

— У вас сложился образ резкого, прямого человека. Вокруг вас много того, что пресса называет конфликтами. С Дзюбой, Александром Мостовым, Глушенковым — это только те, кто навскидку пришли на ум. Почему так получается? Нет ли желания как-то сгладить углы?

Источник: Спортс"

— А где был конфликт? Или что я такого сказал, что вызвало конфликт? Если вы найдете хоть одну фразу — окей, я приму это. Допустим, с Глушенковым какой был конфликт?

— Вы говорите про публичность. Публично ничего не было, но информация о конфликтах идет постоянно.

— Какая? От кого?

— Хорошо, была история, которая вылезла в СМИ, когда вы вроде бы сказали Дзюбе или он вам: «Я поправлю тебе панамку».

— Вот именно. Даже никто не знает, кто кому чего сказал. Кто это сказал, где это сказал, как это сказал? Что вообще значит «конфликт»?

— Напряженность отношений с людьми.

— Почему?

— Потому что есть несогласие.

— Окей, ты несогласен со мной? Ну, допустим, несогласен. Но это твои проблемы. Или мои проблемы. Но в чем конфликт-то? Если у нас разные взгляды на что-то, это обязательно конфликт? Да, я тебя, например, не вызываю в сборную, у тебя со мной конфликт.

— Скорее, вы мне не нравитесь.

— Мне вообще по барабану, нравлюсь я тебе или нет. В чем конфликт? Я — руководитель, тренер. Исходя из понимания, как будет лучше команде и для того, чтобы достигнуть результата, я принимаю решения, которые кому-то не нравятся.

Это нормально, в футбольной команде — тем более. Потому что одновременно могут играть только 11 игроков. И я, как тренер, все время вынужден принимать непопулярные для кого-то решения. И получается, что не поставил в состав — конфликт. Не вызвал в сборную — конфликт. А у кого конфликт? Точно не у меня, — сказал главный тренер сборной России.