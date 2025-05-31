Карпин об отношениях с Дзюбой и Глушенковым: «А где был конфликт? У кого? Точно не у меня. Что вообще значит “конфликт”? Мне по барабану, нравлюсь я или нет»

— А где был конфликт? Или что я такого сказал, что вызвало конфликт? Если вы найдете хоть одну фразу — окей, я приму это. Допустим, с Глушенковым какой был конфликт?
— Вы говорите про публичность. Публично ничего не было, но информация о конфликтах идет постоянно.
— Какая? От кого?
— Хорошо, была история, которая вылезла в СМИ, когда вы вроде бы сказали Дзюбе или он вам: «Я поправлю тебе панамку».
— Вот именно. Даже никто не знает, кто кому чего сказал. Кто это сказал, где это сказал, как это сказал? Что вообще значит «конфликт»?
— Напряженность отношений с людьми.
— Почему?
— Потому что есть несогласие.
— Окей, ты несогласен со мной? Ну, допустим, несогласен. Но это твои проблемы. Или мои проблемы. Но в чем конфликт-то? Если у нас разные взгляды на что-то, это обязательно конфликт? Да, я тебя, например, не вызываю в сборную, у тебя со мной конфликт.
— Скорее, вы мне не нравитесь.
— Мне вообще по барабану, нравлюсь я тебе или нет. В чем конфликт? Я — руководитель, тренер. Исходя из понимания, как будет лучше команде и для того, чтобы достигнуть результата, я принимаю решения, которые кому-то не нравятся.
Это нормально, в футбольной команде — тем более. Потому что одновременно могут играть только 11 игроков. И я, как тренер, все время вынужден принимать непопулярные для кого-то решения. И получается, что не поставил в состав — конфликт. Не вызвал в сборную — конфликт. А у кого конфликт? Точно не у меня, — сказал главный тренер сборной России.