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«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Атланту Юнайтед».

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Кэмерон Харпер и Эрик Шупо-Мотинг.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Ред Буллз» одержал третью победу подряд в МЛС. «Атланта», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Нью-Йорк Ред Буллз» встретится с «Остином», а «Атланта» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Матчи пройдут 15 и 13 июня соответственно.