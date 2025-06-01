Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю» в матче MLS

Встреча в городе Форт-Лодердейл завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Тадео Альенде (13-я минута), Лионель Месси (15, 24), Луис Суарес (64) и Фафа Пико (89). В составе проигравших отличился Сесар Рувалькаба (58).