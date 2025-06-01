Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю» в матче MLS

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в городе Форт-Лодердейл завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Тадео Альенде (13-я минута), Лионель Месси (15, 24), Луис Суарес (64) и Фафа Пико (89). В составе проигравших отличился Сесар Рувалькаба (58).
Месси также отметился двумя голевыми и одной предголевой передачей. Всего у 37-летнего аргентинца в нынешнем чемпионате 10 голов в 13 матчах.
«Интер Майами» с 29 очками идет третьим в таблице Восточной конференции, где «Коламбус Крю» (28 очков) располагается на пятой строчке.