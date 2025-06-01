Голевой пас Жиру помог «Лос-Анджелесу» выйти на клубный чемпионат мира

В марте из состава участников клубного чемпионата мира в США были исключен мексиканский «Леон». Решение было принято апелляционным комитетом ФИФА, который доказал, что «Леоном» владеет компания, которой принадлежит контрольный пакет акций другой мексиканской команды «Пачука». Участие обоих клубов в турнире является нарушением регламента, из-за чего «Леон» был исключен. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Леона» и «Пачуки» на решение ФИФА отстранить «Леон» от участия в клубном чемпионате мира.