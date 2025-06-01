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Голевой пас Жиру помог «Лос-Анджелесу» выйти на клубный чемпионат мира

«Лос-Анджелес» победил «Америку» и вышел на клубный чемпионат мира по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский футбольный клуб «Лос-Анджелес» обыграл в плей-ин мексиканскую «Америку» и сыграет на клубном чемпионате мира.

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1. У американского клуба отличились Игор Жезус (89-я минута) и Денис Буанга (89), которому ассистировал вышедший на замену чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру. В составе проигравших мяч забил Брайан Родригес (64, с пенальти).

«Лос-Анджелес» в финальной части турнира сыграет в группе D против бразильского «Фламенго», тунисского «Эсперанса» и английского «Челси». Клубный чемпионат мира с участием 32 команд пройдет в США с 15 июня по 13 июля. За участие в турнире ФИФА суммарно выплатит клубам 525 млн долларов.

В марте из состава участников клубного чемпионата мира в США были исключен мексиканский «Леон». Решение было принято апелляционным комитетом ФИФА, который доказал, что «Леоном» владеет компания, которой принадлежит контрольный пакет акций другой мексиканской команды «Пачука». Участие обоих клубов в турнире является нарушением регламента, из-за чего «Леон» был исключен. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Леона» и «Пачуки» на решение ФИФА отстранить «Леон» от участия в клубном чемпионате мира.