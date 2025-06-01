Российский вратарь Хайкин: «Очень уважаю и люблю Норвегию. Хочу получить гражданство как можно скорее»

В начале мая Sport24 сообщил, что российский футболист находится в процессе оформления гражданства Норвегии.
«У меня особая связь с Буде. Я многого здесь добился. Очень уважаю и люблю Норвегию. Насколько я близок к получению гражданства? Надеюсь, это скоро случится. Ожидаю новостей в ближайшее время и хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее.
Я активно работаю над изучением языка, это моя цель. В то же время я должен собрать все необходимые документы. Мне нужно сдать несколько тестов, что-то вроде экзамена. Это не делается за один или два дня», — приводит слова Хайкина TV 2.
Хайкин защищал цвета «Буде-Глимт» с 2019 по 2022 год, после чего вернулся в клуб в марте 2023-го. Россиянин является четырехкратным чемпионом Норвегии. В составе «Глимт» он провел 222 матча, из которых 77 — на ноль, и пропустил 246 голов.