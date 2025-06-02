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«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» — 2-й, «ПСЖ» — 5-й, «Челси» — 6-й, «Барселона» — 10-я, «МЮ»&

Перед сезоном-2025/26 первую строчку занимает «Реал». Он набрал 143,5 балла по итогам последних пяти сезонов.

Источник: Спортс"

В топ-25 вошли:

1. «Реал» — 143,5.

2. «Манчестер Сити» — 137,75.

3. «Бавария» — 135,25.

4. «Ливерпуль» — 125,5.

5. «ПСЖ» — 118,5.

6. «Интер» — 116,25.

7. «Челси» — 109.

8. «Боруссия» Дортмунд — 106,75.

9. «Рома» — 104,5.

10. «Барселона» — 103,25.

11. «Манчестер Юнайтед» — 102,5.

12. «Арсенал» — 98.

13. «Байер» — 95,25.

14. «Атлетико» — 93,5.

15. «Бенфика» — 87,75.

16. «Аталанта» — 82.

17. «Вильярреал» — 82.

18. «Порту» — 79,75.

19. «Милан» — 78.

20. «Лейпциг» — 78.

21. «Лацио» — 76.

22. «Ювентус» — 74,25.

23. «Айнтрахт» — 74.

24. «Брюгге» — 71,75.

25. «Рейнджерс» — 71,25.