«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» — 2-й, «ПСЖ» — 5-й, «Челси» — 6-й, «Барселона» — 10-я, «МЮ»&

В топ-25 вошли:
1. «Реал» — 143,5.
2. «Манчестер Сити» — 137,75.
3. «Бавария» — 135,25.
4. «Ливерпуль» — 125,5.
5. «ПСЖ» — 118,5.
6. «Интер» — 116,25.
7. «Челси» — 109.
8. «Боруссия» Дортмунд — 106,75.
9. «Рома» — 104,5.
10. «Барселона» — 103,25.
11. «Манчестер Юнайтед» — 102,5.
12. «Арсенал» — 98.
13. «Байер» — 95,25.
14. «Атлетико» — 93,5.
15. «Бенфика» — 87,75.
16. «Аталанта» — 82.
17. «Вильярреал» — 82.
18. «Порту» — 79,75.
19. «Милан» — 78.
20. «Лейпциг» — 78.
21. «Лацио» — 76.
22. «Ювентус» — 74,25.
23. «Айнтрахт» — 74.
24. «Брюгге» — 71,75.
25. «Рейнджерс» — 71,25.