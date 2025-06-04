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«ПСЖ» готов продать Рамуша и Ли Кан Ина, если получит хорошие предложения

L"Equipe отмечает, что дверь открыта, форварда могут продать в том случае, если поступит выгодное предложение. То же касается Ли Кан Ина.

Источник: Спортс"

Оба футболиста выступают во Франции с 2023 года. На счету португальского нападающего 21 гол в чемпионате Франции за это время, у корейского вингера 9 забитых мячей.

Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь, Ли Кан Ина — тут.