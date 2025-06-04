Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Лига 1 находится на том же уровне, что и АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига. Наши клубы обыграли “Реал”, “Барселону”, “Ливерпуль”, “Сити&rdq

Я разговаривал со многими игроками из Премьер-лиги, Серии А, чемпионатов Испании, Германии… Наш чемпионат находится на том же уровне, французские клубы обыграли «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Сити»… Что это значит?" — сказал Нассер Аль-Хелайфи во время презентации титула Лиги чемпионов в штаб-квартире Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).