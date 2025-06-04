Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
22:00
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.80
П2
4.05
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.26
П2
3.15

Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Лига 1 находится на том же уровне, что и АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига. Наши клубы обыграли “Реал”, “Барселону”, “Ливерпуль”, “Сити&rdq

31 мая парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира — 5:0.

Источник: Спортс"

"Я хотел бы сказать кое-что очень важное: давайте забудем об эго, давайте откроем новую главу, новую страницу французского футбола. Я уверен, мы проделали великолепную работу.

Я разговаривал со многими игроками из Премьер-лиги, Серии А, чемпионатов Испании, Германии… Наш чемпионат находится на том же уровне, французские клубы обыграли «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Сити»… Что это значит?" — сказал Нассер Аль-Хелайфи во время презентации титула Лиги чемпионов в штаб-квартире Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).