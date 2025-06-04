УЕФА может снять очки с «Барселоны» или ограничить размер ее заявки на ЛЧ из-за потенциального нарушения финансовых правил. Клуб уже штрафовали на 500 000 евро за схожий эпизод

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов — продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 089 000 евро сроком на 25 лет в 2022 году. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако апелляции, в том числе в Спортивный арбитражный суд, были отклонены.