«Арсенал»… Его фанатам снова приходится мириться со вторым местом. Сколько лет «Арсенал» не берет чемпионский титул? Что-то в районе 20 лет? Это большущий клуб, они не должны постоянно быть вторыми.
Артета в клубе 5−6 лет, он построил эту команду, но они продолжают занимать второе место. Этим летом он снова потратит деньги. И какое же место они займут в новом сезоне? Это слишком. Он все время приходит вторым.
Фанаты «Арсенала» не должны радоваться второму месту. Уж в этом сезоне они должны были бы быть там [на вершине]: у «Ман Сити» были проблемы, у всех были проблемы, а «Арсенал» снова провалился, и «Ливерпуль» забрал трофей.
Не должен «Арсенал» занимать вторые места. Как говорит мой приятель Эвра: «Арсенал» — это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона«, — сказал бывший полузащитник “Челси” Оби Микел.
У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?