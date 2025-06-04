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Джон Оби Микел: «Арсенал» снова провалился, даже когда у «Сити» и всех были проблемы. Как говорит мой приятель Эвра: это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона"

«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги. Первый трофей за сколько, за 50 с лишним лет? «Челси» попал в топ-4 и выиграл Лигу конференций.

Источник: Спортс"

«Арсенал»… Его фанатам снова приходится мириться со вторым местом. Сколько лет «Арсенал» не берет чемпионский титул? Что-то в районе 20 лет? Это большущий клуб, они не должны постоянно быть вторыми.

Артета в клубе 5−6 лет, он построил эту команду, но они продолжают занимать второе место. Этим летом он снова потратит деньги. И какое же место они займут в новом сезоне? Это слишком. Он все время приходит вторым.

Фанаты «Арсенала» не должны радоваться второму месту. Уж в этом сезоне они должны были бы быть там [на вершине]: у «Ман Сити» были проблемы, у всех были проблемы, а «Арсенал» снова провалился, и «Ливерпуль» забрал трофей.

Не должен «Арсенал» занимать вторые места. Как говорит мой приятель Эвра: «Арсенал» — это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона«, — сказал бывший полузащитник “Челси” Оби Микел.

У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?