Семшов о собрании клубов РПЛ: «Из хорошего чемпионата делают цирк. Мы на рынке, что ли? Давайте проголосуем, кто чемпион. У нас проблема, что во всех лигах работают непрофессионалы»

«Мне даже смешно об этом говорить. Чтобы у нас все было четко, нужно правильно прописывать регламент и знать о возможных форс-мажорах. Сейчас проголосовали 13 клубов, чтобы “Пари НН” остался в РПЛ. Не имею ничего против клуба, мне без разницы, кто останется в нижней части. Но где спортивная составляющая?