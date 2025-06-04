В таких ситуациях, мне кажется, не нужно идти на конфликт. Сражаясь с безумцем, ты сам таковым становишься. Ведь идешь на контакт с этим человеком, отвечаешь ему на его же языке. Лучше оставаться в стороне и не тратить время на отрицательные эмоции. Пускай тот человек остается при своем«, — отметил бывший нападающий “Манчестер Сити” и сборной Зимбабве.