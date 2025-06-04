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Мварувари о расизме: "Ему уделяют не так много внимания. Во многих странах он ощущался остро. Но не нужно идти на конфликт с такими людьми. Сражаясь с безумцем, сам таковым становишься

"К сожалению, я постоянно сталкивался с расизмом. За свою карьеру я побывал во многих странах, и расизм ощущался довольно остро. Я считаю, что нужно начинать с себя, со своих целей и мечт. Если ты будешь верить, что добьешься всего, упорно работать, не слушая негативные выкрики толпы, то обязательно доберешься до назначенной точки.

Источник: Спортс"

Мне кажется, вопросу расизма уделяют не так много внимания, как хотелось бы. Это одна из причин, почему некоторые футболисты возвращаются в родные страны.

Люди, которые столь некорректно себя ведут, могут даже не осознавать того, что они творят, не задумываться о чувствах других.

В таких ситуациях, мне кажется, не нужно идти на конфликт. Сражаясь с безумцем, ты сам таковым становишься. Ведь идешь на контакт с этим человеком, отвечаешь ему на его же языке. Лучше оставаться в стороне и не тратить время на отрицательные эмоции. Пускай тот человек остается при своем«, — отметил бывший нападающий “Манчестер Сити” и сборной Зимбабве.