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«Челси» готов продать Кепу и Санчеса и надеется выручить хорошие деньги за вратарей (El Chiringuito TV)

Лондонцы рассмотрят предложения по Кепе Аррисабалаге и Роберту Санчесу, сообщает El Chiringuito TV.

Источник: Спортс"

«Синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов.

Кепа, контракт которого с «Челси» рассчитан еще на год, провел сезон в аренде в «Борнмуте». Он сыграл 31 матч в АПЛ (8 — на ноль), его подробная статистика — здесь.

Контракт Санчеса действует до 2030 года. Роберт провел 32 игры в Премьер-лиге (12 — на ноль), его подробная статистика — здесь.

У «Челси» 10 вратарей, но летом могут купить нового.