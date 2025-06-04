Жена Индзаги: «Прощание с “Интером” тяжелым камнем лежит на душе. Я могла настоять на том, чтобы остаться, но у циклов есть начало и конец. Я посоветовала перевернуть страницу — вопреки&

Эти четыре года с «Интером» были великолепными. Это прощание тяжелым камнем лежит на душе. Я буду хранить эти годы в сердце вечно. Наш сын тоже четыре года носил футболку «Интера», и это сделало нашу связь с этими цветами еще крепче.