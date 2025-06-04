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Круговой о победе ЦСКА в Кубке: «Как говорил классик, “где Круг — там трофеи!” С такой прекрасной атмосферой в коллективе мы обязаны были побеждать»

В суперфинале армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 по пен.).

Источник: Sports

— Какие эмоции испытали после победы в Кубке?

— Огромную радость! Радость за команду, клуб, за наших болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Как говорил классик, «где Круг — там трофеи!» (смеется). Но если серьезно, то вся команда молодцы, все отлично потрудились, особенно в весенней части сезона.

Уже не раз говорил и повторю: всегда буду благодарен клубу за то, как меня приняли перед сезоном, когда я пришел в ЦСКА. Была создана прекрасная атмосфера в коллективе — с такой атмосферой мы обязаны были побеждать. Так что все это благодаря команде и поддержке моей семьи. Всем благодарен за то, что появилась возможность снова испытать позитивные эмоции от победы, — сказал защитник ЦСКА, выступавший ранее за «Зенит».