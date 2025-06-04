Круговой о победе ЦСКА в Кубке: «Как говорил классик, “где Круг — там трофеи!” С такой прекрасной атмосферой в коллективе мы обязаны были побеждать»

Уже не раз говорил и повторю: всегда буду благодарен клубу за то, как меня приняли перед сезоном, когда я пришел в ЦСКА. Была создана прекрасная атмосфера в коллективе — с такой атмосферой мы обязаны были побеждать. Так что все это благодаря команде и поддержке моей семьи. Всем благодарен за то, что появилась возможность снова испытать позитивные эмоции от победы, — сказал защитник ЦСКА, выступавший ранее за «Зенит».