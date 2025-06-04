Карпин о невызове Умярова в сборную: «Он проигрывает конкуренцию Глебову и Кисляку. Возможно, через три месяца будет сильнее обоих на две головы»

— Нет, я не считаю, что Глебов более классный игрок, чем Умяров. Возможно, через три месяца Умяров будет сильнее обоих на две головы. Просто я считаю на данный момент, что конкретно на эти игры подходят больше Глебов и Кисляк. И все.