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Карпин о невызове Умярова в сборную: «Он проигрывает конкуренцию Глебову и Кисляку. Возможно, через три месяца будет сильнее обоих на две головы»

6 и 10 июня национальная команда сыграет с Нигерией и Беларусью в товарищеских матчах.

Источник: Спортс"

— Почему не вызван Умяров?

— Понравились другие игроки больше, чем Умяров. Глебов и Кисляк играют на этой позиции. Он проигрывает им конкуренцию. Я хочу, чтобы в сборной на этой позиции играли Глебов и Кисляк.

— Глебов круче Умярова?

— Нет, я не считаю, что Глебов более классный игрок, чем Умяров. Возможно, через три месяца Умяров будет сильнее обоих на две головы. Просто я считаю на данный момент, что конкретно на эти игры подходят больше Глебов и Кисляк. И все.

— Прогресс увидели у Умярова по ходу сезона?

— По ходу этого сезона прогресса не увидел, но по сравнению с прошлым прогресс есть, — сказал тренер сборной России.