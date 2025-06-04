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Фердинанд об отказе Бруну «Аль-Хилалю»: «Не знаю, смог бы я сказать “нет”. Ему 30 лет, у “МЮ” проблемы, но он остается. Человечище»

«Буду честен с вами: не знаю, смог бы я сказать “нет”. Ему 30 лет, у клуба [»МЮ"] проблемы. Но Бруну остается, он наш лучший бомбардир, лучший ассистент, создал больше всех моментов и еще много чего делает, он наш капитан.

Источник: Спортс"

Проснувшись сегодня утром, я не мог быть счастливее и отправил ему смс. Не буду вдаваться в подробности, но он человечище«, — сказал экс-защитник “МЮ”.