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«Еще пара скандалов — и Винисиуса не будет в “Мадриде”. Дядя Флорен устал от его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?» Журналист La Sexta о вингере

«Еще пара скандалов — и Винисиуса не будет в “Мадриде”. Дядя Флорен (Флорентино Перес, президент “Реала” — Спортс») устал от Вини и его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?

Источник: Sports.Ru

Знаю многих болельщиков «Реала», которые сыты по горло Винисиусом, и тех, кто любит его, потому что он невероятен. Кто-нибудь застанет его врасплох и скажет: «Эй, парень, не делай так много глупостей». Ему тяжело в Испании и в клубе, думаю, тоже", — сказал Хорди Эволе.