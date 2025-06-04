Знаю многих болельщиков «Реала», которые сыты по горло Винисиусом, и тех, кто любит его, потому что он невероятен. Кто-нибудь застанет его врасплох и скажет: «Эй, парень, не делай так много глупостей». Ему тяжело в Испании и в клубе, думаю, тоже", — сказал Хорди Эволе.
«Еще пара скандалов — и Винисиуса не будет в “Мадриде”. Дядя Флорен устал от его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?» Журналист La Sexta о вингере
«Еще пара скандалов — и Винисиуса не будет в “Мадриде”. Дядя Флорен (Флорентино Перес, президент “Реала” — Спортс») устал от Вини и его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?