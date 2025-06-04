Пьянич о будущем в ЦСКА: «Знаю, чего хотят клуб и тренер. Возьму время на размышление, посоветуюсь с семьей»

— Счастлив, мы выиграли титул [Фонбет Кубок России] и закончили РПЛ на третьем месте. Отличный прогресс для команды. Могли бы достичь большего, но это большой шаг для команды. Многие клубы хотели бы оказаться на поле сегодня и выиграть трофей. ЦСКА имеет хорошую базу, мы заложили хорошую основу на следующий сезон.