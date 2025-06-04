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Пьянич о будущем в ЦСКА: «Знаю, чего хотят клуб и тренер. Возьму время на размышление, посоветуюсь с семьей»

Контракт 35-летнего хавбека с армейцами рассчитан до 30 июня.

Источник: Спортс"

— Счастлив, мы выиграли титул [Фонбет Кубок России] и закончили РПЛ на третьем месте. Отличный прогресс для команды. Могли бы достичь большего, но это большой шаг для команды. Многие клубы хотели бы оказаться на поле сегодня и выиграть трофей. ЦСКА имеет хорошую базу, мы заложили хорошую основу на следующий сезон.

— Что с вашим будущим?

— Я знаю, чего хотят клуб и тренер. Они сказали свою позицию. Возьму время на размышление, подумаю, а потом решу. Посоветуюсь с семьей, — сказал Пьянич.

В 16 матчах минувшего сезона РПЛ на счету игрока 2 ассиста.