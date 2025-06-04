Легенды российского и молдавского футбола сыграют в Матче Победы в Мытищах: «Не просто спортивное мероприятие, а стимул, объединяющий народы»

«8 июня в честь нашего общего праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мытищах пройдет еще один большой спортивный праздник — Матч Победы. На поле встретятся бывшие игроки национальных сборных и известных клубов из России и Молдовы. Этот матч станет символичным объединением двух народов, это действительно иллюстрация того основного тезиса, что спорт вне политики», — сказал Чернышов.