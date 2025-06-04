РФС о 57 тысячах зрителей на финале Кубка: «Могли бы и 69 собрать при разрешенной вместимости в “Лужниках”. Турнир растет и в плане посещаемости, и телерейтингов»

«Главная причина такой высокой посещаемости Суперфинала в людях, которые увидели для себя ценность этого матча, в болельщиках. Мы им благодарны. Понимаем, что не все смогли раздобыть билеты. И думаю, если бы у нас разрешенная вместимость в “Лужниках” была бы не 57 тысяч зрителей, как на прошедшем матче, а 69 тысяч, как на Суперфинале 2022 года между “Спартаком” и “Динамо”, то мы могли бы и такую аудиторию собрать на ЦСКА — “Ростов”.