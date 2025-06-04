Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
22:00
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.82
П2
4.20
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.28
П2
3.16

РФС о 57 тысячах зрителей на финале Кубка: «Могли бы и 69 собрать при разрешенной вместимости в “Лужниках”. Турнир растет и в плане посещаемости, и телерейтингов»

В решающем матче ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пен.).

Источник: Спортс"

«Главная причина такой высокой посещаемости Суперфинала в людях, которые увидели для себя ценность этого матча, в болельщиках. Мы им благодарны. Понимаем, что не все смогли раздобыть билеты. И думаю, если бы у нас разрешенная вместимость в “Лужниках” была бы не 57 тысяч зрителей, как на прошедшем матче, а 69 тысяч, как на Суперфинале 2022 года между “Спартаком” и “Динамо”, то мы могли бы и такую аудиторию собрать на ЦСКА — “Ростов”.

Это результат совместной работы РФС со СМИ, нашими коммерческими партнерами и самими клубами. ЦСКА в прошедшем сезоне хорошо поработал в медийном плане — много проектов в этом направлении реализовал. А «Ростов» давно не играл в финале Кубка, что поднимало интерес со стороны его болельщиков.

И в целом Кубок растет — и в плане посещаемости матчей, и телерейтингов. Мы рады, что интерес к Суперфиналу Кубка России не зависит от вывески, от того, будет ли в рамках него громкое дерби ЦСКА и «Спартака» или вроде бы менее статусная афиша в виде ЦСКА и «Ростова». Мы для того и работали несколько лет, чтобы интерес к футболу был такой, что нет полной зависимости от статуса противостояния", — сказал Кирилл Терешин.