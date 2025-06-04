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Сафонов прилетел с кубком Лиги чемпионов в Москву: «Ищу такси»

Вратарь «ПСЖ» вызван в сборную России на матчи с Нигерией и Беларусью.

Источник: Спортс"

«На часах 5 утра, я добрался до Москвы. Сейчас ищу такси», — сказал Сафонов на видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России.

В субботу «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).