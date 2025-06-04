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Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем — набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал"

«Краснодар» финишировал первым в таблице, опередив «Зенит» на одно очко.

Источник: Спортс"

«Мне кажется, отправная точка в триумфальном сезоне “Краснодара” — прошлогодняя рубка с “Динамо” в 30-м туре. В таких матчах и закаляется чемпионский характер. “Быки” вырвали победу, завоевали серебряные медали и поняли: у них есть все, чтобы замахнуться на титул.

Если раньше в решающие моменты команда могла оступиться, то сейчас не дрогнула, справилась с давлением. Чувствовалось — психологически она уже готова к чемпионству. Созрела.

«Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал-то на девять очков больше, чем год назад. Но даже этого для золота не хватило. Потому что «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал. Несмотря на короткую скамейку и тяжелейшую логистику«, — написал хавбек “Рубина” в колонке для “Спорт-Экспресса”.