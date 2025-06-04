Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем — набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал"

«Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал-то на девять очков больше, чем год назад. Но даже этого для золота не хватило. Потому что «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал. Несмотря на короткую скамейку и тяжелейшую логистику«, — написал хавбек “Рубина” в колонке для “Спорт-Экспресса”.