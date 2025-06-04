Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
— Чувствуете себя звездой, как Овечкин? Списывались с ним?
— Мы не списывались, и героем я себя не считаю. Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая творит историю.
Хотелось бы больше в этом участвовать, но я понимаю, что еще все впереди. Как раз следующая моя цель — выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, — сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов.