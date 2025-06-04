Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига наций
22:00
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.00
П2
4.12
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.35
П2
3.25

Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

— Чувствуете себя звездой, как Овечкин? Списывались с ним?

— Мы не списывались, и героем я себя не считаю. Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая творит историю.

Хотелось бы больше в этом участвовать, но я понимаю, что еще все впереди. Как раз следующая моя цель — выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, — сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов.