«Флуминенсе» предлагал Неймару сыграть за клуб на КЧМ, рассказал президент клуба. Форвард отказался — он планирует использовать этот месяц для набора формы

Неймар был вежлив, корректен и посоветовал мне поговорить с его отцом. Отец Неймара был очень доброжелателен. Он не закрыл дверь, сказал, что хотел бы услышать мнение самого Неймара. Идея заключалась в том, чтобы привлечь его к участию в клубном чемпионате мира. Это было бы соглашение между «Флуминенсе» и «Сантосом».